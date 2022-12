Dzeko, rinnovo non così scontato: priorità all’Inter, ma c’è la tentazione MLS

Nonostante i 36 anni compiuti, Edin Dzeko ha dimostrato anche in questa prima parte di stagione di poter recitare un ruolo da protagonista. L'attaccante bosniaco è al momento l'unico attaccante a disposizione di Inzaghi (al netto dei giovani della Primavera aggregati al ritiro della Prima Squadra), e l'Inter sta riflettendo sulla possibilità di rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. La trattativa, tuttavia, potrebbe rivelarsi più complicata del previsto. Così scrive calciomercato.com: "Le parti ne stanno parlando, non è tempo per prendere una decisione, ma l'ex punta della Roma vuole avere le risposte che cerca al massimo in primavera. La priorità resta l'Inter, ma al momento non ci sono i margini per firmare un nuovo accordo.

Il problema è economico, non sportivo. Inzaghi sarebbe felice di avere un profilo così importante in rosa, Marotta deve però fare i conti con le richieste di Dzeko, che vuole lo stesso stipendio, circa 5 milioni di euro. Il biglietto da visita è importante, tre gol in sei match in Europa, sei in quindici presenze in campionato sono sinonimo di garanzia, l'Inter vorrebbe però spendere di meno. Per questo motivo valuta l'opzione 1+1, rinnovo fino al 2024, con opzione fino al 2025. La trattativa prosegue, sul tavolo ci sono proposte dalla Major League Soccer, che Dzeko prenderà in considerazione solo se non arriverà a un punto d'incontro con l'Inter".