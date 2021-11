UFFICIALE – La Bosnia comunica le condizioni di Dzeko: la nota della Federazione

La Federazione bosniaca ha comunicato gli esiti della risonanza magnetica a cui è stato sottoposto l'attaccante

Secondo quanto si legge in una nota sul sito della federazione bosniaca, l'attaccante nerazzurro è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha confermato "un certo grado di danno ai muscoli della parte posteriore della coscia, e quindi ha iniziato un programma di terapia fisica". Per l'attaccante si tratta quindi di un affaticamento al muscolo posteriore della coscia. In attesa di sviluppi comunque il guaio non è grave.