Inter, Dzeko: “La vera gloria è rialzarsi quando si cade”. E Zhang gli risponde così

L'attaccante dell'Inter prova ad alzare il morale della squadra dopo la sconfitta di Bologna e riceve la risposta del presidente

Dopo la sconfitta di ieri in casa Inter si guarda avanti. I nerazzurri dovranno provare a vincere le prossime 4 partite e poi sperare in un passo falso del Milan. L'attaccante dell'Inter Edin Dzeko ha provato a scuotere l'ambiente dopo la brutta debacle: "La nostra gloria più grande non è non cadere mai, ma rialzarsi ogni volta che si cade. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: quello che conta è il coraggio di continuare".