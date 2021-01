Dzeko-Sanchez, un terzo nome per sbloccare l’affare: la Roma pensa a Vecino, ma l’Inter…

Inter e Roma sono uscite allo scoperto: i due club stanno trattando lo scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Un’operazione difficile ma, come scrive il Corriere dello Sport, non impossibile:

“L’Inter e la Roma stanno ragionando su uno scambio che farebbe rumore, quello tra Alexis Sanchez e Edin Dzeko. L’operazione è complicata, ma a differenza di quella tra Eriksen e lo stesso attaccante bosniaco, questa non è stata bollata come “fantacalcio”. Un segnale che, pur in mezzo a evidenti difficoltà, qualcosa potrebbe succedere prima delle ore 20 di lunedì, quando chiuderà il mercato“.

TERZO NOME – “Ci sono divergenze economiche da risolvere, ma la soluzione potrebbe essere quella di aggiungere alla trattativa Pinamonti: l’Inter si toglierebbe un ingaggio da 2 milioni, la Roma avrebbe il centravanti di scorta. In alternativa, in giallorosso potrebbe arrivare Vecino, ma sull’ipotesi di perdere due giocatori l’Inter sta riflettendo. L’idea di intavolare una trattativa su queste basi è venuta ad Alessandro Lucci, nuovo agente dell’attaccante, che sta cercando in tutti i modi una squadra per il suo assistito, ormai ai margini del progetto di Fonseca dopo la “rottura” di dieci giorni fa post Roma-Spezia“.