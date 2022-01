Dzeko, oggi tampone verità: l’Inter lo aspetta, può esserci contro la Lazio

L'attaccante bosniaco, risultato positivo al Covid a fine 2021, spera di tornare in gruppo: oggi nuovo test

Tornata a Milano dopo la travagliata trasferta a Bologna, l'Inter si appresta a tornare al lavoro ad Appiano Gentile in vista della gara contro la Lazio. Sarà una giornata particolarmente importante per Edin Dzeko: l'attaccante bosniaco, uno dei tre nerazzurri risultati positivi insieme a Cordaz e Satriano, si sottoporrà oggi al tampone per capire se in questi giorni di isolamento si è negativizzato e se potrà quindi tornare a disposizione di Inzaghi. Una situazione illustrata così da Tuttosport: "Non corre su un campo da calcio dal 22 dicembre (Inter-Torino) e non segna da Roma (4 dicembre). [...] Oggi sarà una giornata cruciale perché è previsto l'ennesimo tampone di controllo condito dalla (fondata) speranza che Edin possa essersi negativizzato. Se così fosse, finalmente per Dzeko si schiuderebbero finalmente le porte della Pinetina".