Sky – Dzeko, espressa volontà di andare all’Inter. Con la Roma accordo in tempi brevi

L'attaccante della Roma ha comunicato di voler andare all'Inter e ha già un accordo con il club nerazzurro

Lukaku presto sarà un nuovo giocatore del Chelsea. L'Inter cerca il sostituto e ha scelto Edin Dzeko per il reparto offensivo di Inzaghi.

Secondo Sky Sport "Dzeko ha già espresso la sua volontà, ora bisogna solo aspettare che la Roma trovi un sostituto. L'accordo con l'Inter ce l'ha, con la Roma verrà trovato in tempi brevi. Nuova scommessa per Dzeko nella squadra campione d'Italia che ha individuato in lui l'erede di Lukaku".