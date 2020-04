In Spagna – UEFA e ECA verso la decisione di giocare CL ed EL ad agosto. Tornei stravolti

Nel mese di agosto si giocheranno Champions ed Europa League? Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, da Cadena Ser per la precisione, l’UEFA e l’ECA stanno pensando di far chiudere i campionati entro luglio e di giocare le coppe ad agosto. I massimi tornei continentali potrebbero essere modificati: si pensa a scontri diretti, anziché andata e ritorno, le gare sarebbero secche e giocate su campo neutro, come le finali.

Non è ovviamente da escludere che tutte le partite si giochino a porte chiuse. Se queste fossero le indicazioni reali ci sarebbero per i club che arrivano fino in fondo rispetto alle competizioni circa 21 giorni di vacanza e nei primi giorni di settembre inizierebbe la preseason. A metà settembre ripartirebbe la prossima stagione. Al momento, spiega Mundo Deportivo, le riunioni a distanza tra UEFA ed ECA hanno un significato puramente informativo perché tutto ovviamente dipenderà da come rientrerà la pandemia nelle prossime settimane e nei vari Paesi. Al momento è impossibile tracciare una tabella di marcia unica per tutto il calcio europeo.

(Fonte: Cadena Ser – Mundo Deportivo)