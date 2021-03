Eder: “Felice di ritrovare Miranda. Riportammo l’Inter in Champions dopo tanto”

Le dichiarazioni dell'attaccante Eder, che ritrova Miranda con la maglia del San Paolo dopo le esperienze all'Inter e al Jiangsu

Eder torna a parlare e lo fa attraverso i canali del San Paolo , il suo nuovo club. Dopo la fine dell'avventura in Cina con lo Jiangsu Suning , l'attaccante italo-brasiliano vestirà la maglia del Tricolor insieme a un altro ex Inter , Joao Miranda : "Il calcio ci fa conoscere tanti colleghi, ma Miranda è un grande amico. Abbiamo creato un ottimo rapporto".

L'attaccante ha aggiunto: "Le nostre famiglie sono sempre insieme. Sono felice di poter giocare di nuovo con lui. In Italia siamo riusciti a riportare l'Inter in Champions League dopo un lungo periodo d'assenza. Poi siamo diventati campioni in Cina". A consigliare l'ex Inter è stato proprio Miranda: "Ho parlato con lui durante la trattativa e mi ha parlato molto bene di San Paolo. È un idolo dei tifosi, conosce molto bene il club e mi ha aiutato molto qui. Miranda ha sempre esaltato i tifosi del San Paolo e ha mostrato affetto per il San Paolo".