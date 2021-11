Kostic-Inter, ds Eintracht: “A gennaio non venderemo nessuno. Vogliamo evitare…”

In questi giorni, il nome di Filip Kostic è stato sicuramente fra i più chiacchierati in ottica Inter in vista delle prossime sessioni

Marco Macca

In questi giorni, il nome di Filip Kostic è stato sicuramente fra i più chiacchierati in ottica Inter in vista delle prossime sessioni di mercato. Intervistato dalla BILD, Markus Krösche, direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, ha però escluso qualsiasi partenza a gennaio. Ecco le sue parole:

"Non abbiamo intenzione di vendere nessun giocatore a gennaio. I nostri obiettivi sportivi sono fondamentali e abbiamo molto da fare nella seconda metà della stagione. Vogliamo quindi evitare una perdita di qualità".

(Fonte: Bild)