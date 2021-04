Il Giorno – Agnelli a rischio, Elkann sogna Marotta bis ma…

Secondo il quotidiano, John Elkann vorrebbe il ritorno di Beppe Marotta nella dirigenza della Juventus: i dettagli

"Inevitabile che poi alla fine della stagione si dovrà fare chiarezza". Così Antonio Conte nella conferenza stampa post Spezia-Inter in merito al suo futuro. Ma il pensiero può essere lo stesso anche nella testa di Beppe Marotta , che aspetta il presidente Steven Zhang per parlare di cosa ne sarà dell'Inter. Ma c'è qualcuno, intanto, che sogna un ritorno dell'ad: "Sull'asse Milano-Torino rimbalzano altre indiscrezioni - scrive Il Giorno -. Perché anche nei quadri dirigenziali sono ipotizzabili novità.

Perché nel possibile ribaltone che John Elkann prepara alla Juve ci potrebbe essere spazio per un Marotta-bis, con o senza Andrea Agnelli (dopo il burrascoso divorzio dell'autunno 2018). Proprio ieri il presidente bianconero ha definito «il rapporto con Marotta buono. Abbiamo vissuto insieme anni straordinari, l'affetto resta inalterato». Contatti ufficiali non ce ne sono stati, l'ad dei nerazzurri prima aspetta il faccia a faccia con Zhang. Pronto a riprendersi il passato, magari con Cristiano Giuntoli al suo fianco, l'attuale ds del Napoli che in passato si era candidato per l'Inter.