La Gazzetta elogia Gagliardini e Handanovic: “Roberto sempre pronto, Samir para alla Zoff”

La vittoria di ieri sera contro lo Spezia, per l'Inter, ha due volti troppo spesso criticati dalla tifoseria nerazzurra

"... Dal 20’ oltre venti tiri verso l’indispensabile portiere Provedel, non tutti precisi, ma per il gioco dei grandi numeri si sa come finirà. È il tocco geniale di Lautaro a spalancare la strada del gol a Gagliardini, decisivo e sempre pronto le poche volte che lo coinvolgono: gran botta e al 36’ la partita è chiusa. O quasi. Perché a fine primo tempo, nell’unica iniziativa dello Spezia, Amian schiaccia di testa a botta sicura e Handanovic salva sulla linea. Non trattiene come Zoff, ma il ricordo della parata contro il Brasile, al Mundial 82, rende l’idea dell’intervento".