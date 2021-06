Hakimi, Chelsea favorito. Emerson? L’Inter lo vuole solamente in prestito

I Blues hanno giocatori che potrebbero convincere l'Inter a cedere il marocchino, ma per l'esterno il club nerazzurro vuole il prestito

In casa Inter si valutano le offerte per Hakimi. Dopo quella del Psg, è arrivata anche quella del Chelsea, entrambe da circa 60 milioni di euro. Non sufficienti per il club nerazzurro che ne chiede 80. L'Inter, però, sembrerebbe più favorevole a una trattativa con gli inglesi, che potrebbero mettere sul piatto anche una pedina come Emerson Palmieri, da tempo seguito dai nerazzurri.