Emre: “Cuper e Mancini mi diedero fiducia. Conte? Fenomeno. Quando firmai per l’Inter…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista turco Emre Belozoglu ha ricordato la sua esperienza con la maglia dell’Inter: “Conservo dei ricordi splendidi: quando è capitato di tornare a Milano i tifosi mi hanno sempre trattato in modo speciale. Mi vogliono bene e io ne voglio a loro: poi, sa, come carattere i turchi e gli italiani siamo simili“.

Onestamente, avreste potuto vincere di più?

“Ai tempi la Serie A era il campionato più famoso e difficile al mondo: l’Inter aveva elementi fenomenali, idem Juventus, Milan e Roma. Abbiamo fatto il massimo, anche se non sappiamo come sarebbero andate le cose se non fosse scoppiato il caos-Calciopoli“.