L’Equipe – Il PSG di fronte al rebus: Icardi o Cavani? L’Inter pensa al Matador

Edinson Cavani non esclude di rimanere a Parigi. Questa è una notizia in chiave Inter se si pensa al riscatto di Icardi da parte del PSG. Ad oggi l’uruguaiano non ha ricevuto proposte sul suo futuro al club francese ma probabile che tutto sia dovuto allo stop del calcio a causa del Covid19.

L’Equipe si chiede, di fronte all’emergenza economica che travolgerà il calciomercato, quale sarà la cosa migliore tra riscattare l’argentino a 70 mln e trattenere il Matador in pratica a zero euro. L’entourage del calciatore uruguaiano è convinto che restare a Parigi per un altro anno o due sarebbe l’ideale nonostante abbia anche altre proposte da valutare. Quella dell’Atletico Madrid per esempio, che lo aveva cercato a gennaio. O quella del Manchester United che resta tra i migliori candidati. Il giornale francese assicura che ci starebbe pensando anche l’Inter per sostituire Lautaro Martinez qualora lasciasse Milano per andare al Barcellona. Infine il Boca. La palla passa nelle mani di Leonardo.

(Fonte: L’Equipe)