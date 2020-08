L’Equipe demolisce Icardi: “Condizione catastrofica, sicuri che può giocare a certi livelli?”

La qualificazione del Paris Saint-Germain alle semifinali di Champions League non ha distolto l’attenzione dei media, francesi e non, dalla brutta prestazione fornita da Mauro Icardi nel quarto di finale di Lisbona contro l’Atalanta. La partita incolore dell’ex attaccante dell’Inter non è certo passata inosservata, tanto che per Maurito si sono sprecate critiche, anche piuttosto accese. L’autorevole testata transalpina L’Equipe, per esempio, ha usato parole durissime per descrivere il momento di Icardi, scrivendo:

“La domanda da farsi è se Mauro Icardi in questo momento possa essere in grado di giocare una partita di alto livello… La sua mancanza di mobilità è lampante. Al punto di farne un peso per la squadra? La questione si pone sul serio. Se Tuchel vuole attaccare la profondità contro il Lipsia, allora Icardi non gli serve a nulla. La sua condizione fisica è catastrofica. Oggi è la grande delusione del post lockdown, con il suo maxi ingaggio voluto da Leonardo. E al di là della sua condizione atletica, è pure il suo livello tecnico a creare ansie e a essere messo in discussione“.

(Fonte: L’Equipe)