Equipe – Psg aveva chiesto visto per il Giappone per Skriniar. Resa dei conti nel club

Il Psg , come raccontato in questi mesi, ha cercato in tutti i modi di convincere l'Inter a cedere Milan Skriniar . Ma anche la società francese, nonostante una disponibilità economica superiore a tanti club, è sotto osservazione per quanto riguarda le linee guida del FPF. L'Equipe si concentra sulla ricostruzione di alcuni momenti chiave nella trattativa per assicurarsi i servizi del difensore nerazzurro. Antero Henrique aveva dettato una regola molto precisa all'inizio del mercato: vendere prima gli esuberi e con i soldi incassati comprare gli obiettivi desiderati. Uno dei giocatori più desiderati dai francesi era proprio Milan Skriniar.

Scrive l'Equipe oggi che Luis Campos e Christophe Galtier non sarebbero pienamente soddisfatti di come è stata condotta la sessione estiva di calciomercato. I rimproveri sono rivolti ad Antero Henrique. A riprova che la dirigenza sportiva sperava di avere in tempo breve gli obiettivi segnalati, il club aveva fatto richiesta per il visto in Giappone a nome di... Milan Skriniar. Il Psg contava quindi di averlo già in tournée. Internamente erano certi che i soldi necessari sarebbero entrati nelle casse e che quindi il Psg avrebbe avuto la copertura finanziaria necessaria per portare a termine l'operazione. Ma le cose non sono andate così e il club ha chiuso il mercato con un desiderio che si è trasformato in grande delusione. Milan Skriniar non si muove da Milano.