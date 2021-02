Inter, in 3 volevano Eriksen. “Ma un annuncio di Conte a dicembre ha cambiato tutto”

Il danese dava per scontato il suo ritorno in Premier League dopo mesi di panchina: ma a dicembre è cambiato tutto

E quando in seguito Conte ha virato sul 3-4-1-2 per creargli spazio, non ha saputo sfruttare l'occasione. Forse a fine autunno anche lui aveva dato per scontato il ritorno in Premier dove l'Arsenal prima, il Tottenham e il Leicester dopo avevano chiesto informazioni, ma quando Conte a fine dicembre ha annunciato alla squadra che non ci sarebbero state né partenze né arrivi, ha cambiato il chip. E' come se si fosse liberato dell'incertezza: anche la testa è diventata più leggera".