Eriksen, prima gioia poi futuro: cosa prevedono l’assicurazione Fifa e quella dell’Inter

Christian Eriksen tornerà in queste ore a Milano per riabbracciare l'Inter e gli interisti. Il centrocampista danese inizierà l'iter medico

Redazione1908

Christian Eriksentornerà in queste ore a Milano per riabbracciare l'Inter e gli interisti. Il centrocampista danese, a cui la società ha lasciato assoluta libertà per quanto riguarda i tempi del rientro, saluterà i compagni e inizierà l'iter medico per capire cosa ne sarà del suo futuro sportivo.

Tutti gli interisti tifano per un futuro ancora nerazzurro del campione ex Tottenham ma solo gli esami diranno se Eriksen potrà togliere il defibrillatore, condizione necessaria per giocare in Italia.

La doppia assicurazione

"Se Eriksen tornerà o meno a giocare, e se lo farà o meno ancora in Serie A, diventa un passaggio significativo anche nei termini meno romantici di questa vicenda, ovvero quelli economici. Va ricordato che la Fifa garantisce una copertura sullo stipendio fino a 7,5 milioni di euro lordi, per un’inattività che duri al massimo 365 giorni.

Da ricordare, poi, come la società nerazzurra abbia stipulato una polizia assicurativa sul valore del cartellino del giocatore. Eriksen pesa sul bilancio circa 18 milioni di euro, l’assicurazione in mano al club copre quella cifra quasi per intero. Ma è una misura limite, che entrerebbe in scena di fronte all’ipotesi che nessuno si augura, ovvero quella che Eriksen smetta con il calcio". E' quanto sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.