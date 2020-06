Inter, Eriksen: “Delusi per non aver raggiunto la finale dopo la partita di ieri. Ma ora…”

È stato uno dei migliori in campo e il suo gol, direttamente da calcio d’angolo, ha sbloccato la gara anche se alla fine non è bastato. Ma Christian Eriksen col tempo si sta inserendo con decisione nel mondo l’Inter e il lavoro di Conte punta a rendere il danese il fulcro della squadra nerazzurra. In un post su Instagram il centrocampista ha affidato il suo pensiero sulla gara del San Paolo: “Delusi per non aver raggiunto la finale dopo la partita di ieri. Ma ora concentrati nuovamente sulla Serie A!“.