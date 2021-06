L’Inter si stringe attorno a Eriksen. Sorrisi e foto per tranquillizzare i compagni

I giocatori dell'Inter continuano a fare gruppo col compagno dopo quanto accaduto, Eriksen li sente quotidianamente

"Il numero 24 ha mostrato buon umore e in chat con i compagni non ha fatto mancare la sua voce neanche ieri. Ha ringraziato tutti per il fiume di affetto ricevuto e ha detto di non preoccuparsi: il peggio è effettivamente passato. A qualcuno ha pure mandato una foto per mostrarsi in volto, su un letto al 14esimo piano del Rigshospitalet, struttura ospedaliera d’eccellenza di Copenaghen a meno di un chilometro dal Parken Stadium, lì dove il dramma si è consumato. Nelle chiacchierate coi compagni Chris ha battuto su un tema che poi è “il” tema: non si capacita di come sia potuto succedere, non ha il minimo sospetto di cosa lo abbia portato a un passo dalla fine. Adesso che si è aggrappato di nuovo alla vita, per il danese servirà tempo per capire come sia stato possibile. D’accordo con l’equipe medica della nazionale, però, i dirigenti interisti, e di riflesso anche i compagni, non vogliono insistere o sollecitare troppo Chris: adesso è solo il momento di riposare, comprendere, valutare", racconta La Gazzetta dello Sport.