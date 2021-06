Eriksen, entra in scena l’Inter. Idea romantica: il danese al ritiro dell’8 luglio

L'Inter pensa di far rientrare a Milano il centrocampista il giorno del raduno ad Appiano con il nuovo tecnico Inzaghi

"Siamo al minuto uno di una partita inedita per il ragazzo di Middelfart, che mai avrebbe pensato di trovarsi davanti a una sfida simile. Non si sa come finirà, ma almeno si conoscono gli attori in campo. I medici del Rigshospitalet che l’hanno operato, certo. La nazionale danese, ovviamente. Ma da ieri è entrata in scena anche l’Inter. Perché Eriksen è stato ufficialmente sconvocato dalla Danimarca. E dunque il club nerazzurro può cominciare a mettere in atto il suo programma. Si conosce già una data, l’idea è quantomeno romantica: far venire Christian a Milano per l’8 luglio, per il giorno del raduno della nuova Inter di Simone Inzaghi . Romantica tanto quanto la lettera che il club nerazzurro ha voluto dedicare al suo numero 24, pubblicata in mattinata sui social", rivela La Gazzetta dello Sport.

"Eriksen resterà a casa per almeno tre settimane. Nelle prossime ore, probabilmente tra domani e dopodomani, Milano e Odense si uniranno in una videochiamata tra il giocatore e il club nerazzurro. Sarà il primo vero contatto, al netto dei messaggi whatsapp che il danese si è scambiato con i compagni e con lo stesso staff medico. Il viaggio in Danimarca della delegazione nerazzurra con ogni probabilità non sarà più necessario. Inter e giocatore insieme stileranno un’agenda. L’idea è appunto quella di riunire Eriksen con i suoi compagni, almeno quelli non in vacanza post Europeo o addirittura ancora in campo, e favorire così pure la conoscenza con il nuovo allenatore Simone Inzaghi. Una scelta simbolica, un segnale di vicinanza da parte del club, che lo sente ancora parte integrante del gruppo. Eriksen sta evidentemente giocando una partita complicatissima per il suo futuro, almeno per quello in Serie A. Ma l’Inter lo aspetta e vuole mostrarlo non solo con la lettera", aggiunge il quotidiano.