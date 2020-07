CorSera – Eriksen può finire in uno scambio. E l’Inter ha fatto un affare

Christian Eriksen lontano dall’Inter? Sembra incredibile come scenario eppure, secondo il Corriere della Sera, l’addio del danese alla formazione nerazzurra non sarebbe così impossibile da immaginare.

Antonio Conte vuole un’autentica rivoluzione sul mercato e il danese fatica ad inserirsi negli schemi dell’allenatore. Così, c’è da capire cosa ne sarà del suo futuro.

“Eriksen”, scrive il Corriere della Sera, “fatica a inserirsi e non sarebbe così clamoroso vederlo inserito in uno scambio. Vero che ha un ingaggio pesante, 7,5 milioni netti l’anno che con i bonus possono arrivare a 9 (come Lukaku), ma i 20 milioni pagati per il cartellino sono stati un affare e rendono il giocatore facilmente rivendibile a prezzi superiori”.