Eriksen, Inter ha tutti i documenti: ora decisione sul defibrillatore e scelta di Chris

Il futuro da calciatore di Christian Eriksen entra nella fase decisiva. Il centrocampista dell'Inter, dopo lo spavento e il ricovero per il malore avuto durante la partita Danimarca-Finlandia, è in vacanza con la famiglia. Si sta riposando, sta recuperando energie fisiche e mentali.

"Lo staff medico dell'Inter", sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, "è da giorni in stretto contatto con i medici del Rigshospitalet, la struttura nella quale Eriksen è stato ricoverato: lo scambio di documentazione è praticamente completato. A Milano Eriksen ripeterà gli esami al cuore, sotto l’occhio di professionisti scelti dall’Inter. Più avanti Christian, i medici danesi e quelli italiani, in base all’esito degli accertamenti, prenderanno di concerto una decisione sul defibrillatore: possibile o no la rimozione? E in caso di risposta positiva, ovviamente, l’ultima parola spetterà comunque a Eriksen".