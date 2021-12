Eriksen, l’Inter attiva iter per il risarcimento: “Tempi non immediati. A bilancio…”

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità della rescissione del contratto che legava Christian Eriksen all'Inter

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità della rescissione del contratto che legava Christian Eriksen all'Inter. "Il tempo di sistemare gli ultimi dettagli burocratici e la separazione è stata formalizzata", spiega il Corriere dello Sport che aggiunge che "Viale Liberazione ha già attivato l’iter per ottenere il risarcimento previsto dall’assicurazione stipulata secondo il valore del cartellino del calciatore. I tempi non saranno immediati. Così in questo esercizio verrà registrata una minusvalenza".

"Arrivato come un big nel gennaio 2020, poco prima che scoppiasse la pandemia, era stato accolto con grande entusiasmo, immaginando quello che avrebbe potuto dare all’Inter. Invece, la realtà dei fatti, ha fatto emergere tutte le difficoltà ad ambientarsi in un calcio molto diverso rispetto a quello inglese. E il rapporto con Conte non era certo partito nel migliore dei modi", conferma il Corriere dello Sport che testimonia il legame che ha unito il mondo Inter, i tifosi e il danese ben prima del malore del 12 giugno. "Eriksen, come desiderato anche dal presidente Zhang, dovrebbe ricevere il saluto della gente nerazzurra in occasione di una delle prossime gare casalinghe", rimarca poi il quotidiano.