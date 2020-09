Il Giornale – Inter, Eriksen finisce sul mercato: Marotta pronto ad ascoltare offerte

Accolto a gennaio come il grande colpo di mercato in grado di svoltare la stagione dell’Inter, Christian Eriksen non è riuscito a imporsi con la maglia nerazzurra, fra difficoltà di ambientamento e di adattamento alle richieste tattiche di Antonio Conte. Finito in fondo nelle gerarchie interiste, il fantasista danese non è considerato un intoccabile: secondo Il Giornale, nel caso in cui arrivassero offerte importanti l’ex Tottenham potrebbe addirittura fare le valigie a pochi mesi dal suo arrivo a Milano.

“Nella lista dei possibili partenti (Brozovic, Skriniar e Perisic, ma anche Nainggolan, Joao Mario, Dalbert: impossibile pensare di trovare tanti polli) è finito anche Eriksen, il Signore della Scala, arrivato a gennaio per 20 milioni in anticipo di 6 mesi e da allora diventato riserva di Borja Valero e Gagliardini. Il danese, nonostante il flop, resta il giocatore nerazzurro con più appeal tra le grandi squadre (anche Real Madrid e Psg lo corteggiavano, se a fine contratto) e alla prima vera offerta, Marotta aprirà il banchetto delle trattative“.