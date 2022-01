Eriksen: “Il cuore? Sono tranquillo. Non preoccupatevi, non ho intenzione di crollare ancora”

L'ex centrocampista dell'Inter, interrogato sul malore avuto lo scorso 12 giugno durante Danimarca-Finlandia, si è mostrato tranquillo

"Non sono spaventato della possibilità di avere un altro malore al cuore. Prima di tutto, sono stato molto cauto e ho voluto che mi testassero e monitorassero il più possibile. Nel peggiore dei casi, dovesse riaccadere, ho questa cosa (indica il defibrillatore sottocutaneo, ndr) che mi aiuterebbe. E' davvero rassicurante sapere che hai qualcosa che può aiutarti nel caso in cui riaccada una cosa del genere. Dunque, non sono spaventato. Non in campo. Mi sono preoccupato di questo, ma non lo sono. Di conseguenza, la gente può smettere di preoccuparsi, perché non ho intenzione di sentirmi male di nuovo. Non voglio crollare ancora".