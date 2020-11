Gds – Eriksen non sbaglia un colpo. Quando gioca con la Danimarca, c’è un rituale ben preciso

“Quando sente l’aria di casa, Christian Eriksen non sbaglia un colpo”. Apre così la Gazzetta dello Sport il suo articolo sull’ennesima prestazione da incorniciare per Christian Eriksen con la Danimarca. Due gol, decisivi, e vittoria 2-1 contro l’Islanda.

“I viaggi per rispondere alle convocazioni della Danimarca hanno un rituale che recentemente è sempre uguale: mugugni e gol. A Copenaghen, nel 2-1 all’Islanda, il centrocampista ha messo a segno due rigori, quello decisivo al 92’, arrivando a cinque reti nelle ultime cinque partite con la nazionale.

Dal dischetto ha aperto le marcature al 12’ e poi ha suggellato la vittoria dopo il pari di Kjartansson. Eriksen era già andato in gol il 7 ottobre contro le Far Oer, l’11 ottobre nell’andata con l’Islanda e tre giorni dopo a Wembley contro l’Inghilterra, ancora su rigore. Ma anche in questo ritorno nel suo Paese, Eriksen non ha mancato di sottolineare il suo disagio per la situazione in casa Inter. All’emittente danese Tv2 aveva detto nei giorni scorsi. «La gente vorrebbe vedermi giocare e io vorrei fare altrettanto. Ma l’allenatore ha idee diverse e io devo rispettarle. Non era quello che avevo sognato». In nazionale sembra recuperare la sicurezza che gli manca”, commenta la Rosea.