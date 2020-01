SM – Inter, ecco l’offerta “alla Conte” per Eriksen: cifra choc. Lui o Vidal? Il tecnico ha scelto

Non solo un sogno per giugno. Come riporta SportMediaset, ci sarebbe infatti uno spiraglio per portare subito Christian Eriksen a Milano, anticipando l’agguerrita concorrenza di PSG, Real Madrid e Juventus. Questa sarebbe la soluzione preferita dal Tottenham per recuperare una ventina di milioni dal giocatore. Marotta e Ausilio ci lavorano da mesi con una strategia ben precisa e a stretto contatto con l’agente del giocatore: l’offerta sarebbe simile a quella che ha convinto Conte, con uno stipendio da 10 milioni più ricchi bonus.

Ora c’è da vedere se Eriksen accetterà un cambio immediato o preferirà monetizzare al massimo in estate. Conte, però, preferirebbe ancora Vidal, il giocatore che gli manca per caratteristiche in mezzo al campo: il suo post di ieri sembra tutt’altro che di rottura, a meno che non si tratti di una tregua con Valverde per arrivare alla cessione dopo la Supercoppa spagnola. I nomi che finanzieranno l’acquisto in entrata dovrebbero essere quelli di Politano e Gabigol.