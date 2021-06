Eriksen: “Panchine all’Inter? Ho imparato molto. Scudetto? Ora più fame”

Le parole del centrocampista nerazzurro dal ritiro della Danimarca in vista degli Europei

Christian Eriksen vuole essere trascinatore della sua Danimarca ai prossimi Europei. Il centrocampista nerazzurro sa di essere un perno fondamentale per la sua nazionale: "Negli ultimi anni ho sentito che le aspettative per me erano alte da tutte le parti. Sotto Åge Hareide (ex CT), spesso ero io a decidere le partite. Questo significava anche che c'era ancora più attenzione su di me. Adesso non devo fare nulla in più per essere in grado di gestire la pressione, la concentrazione e le aspettative, né mi sento di nascondermi", ha detto in una intervista riportata da tipsbladet.dk.

Eriksen ha raccontato il percorso di crescita che lo ha portato verso la piena maturità: "Dieci anni fa ho avuto la risposta che non avevo bisogno che gli occhi di qualcuno si posassero su di me. Sono cresciuto nel corso della mia carriera e così anche le aspettative della gente su di me. Dà solo una spinta in più che il fatto che le aspettative siano alte e che gli occhi siano puntati su di me. In qualche modo ho lavorato per assicurarmi che guardassero me, quindi ora vedo la pressione come qualcosa di positivo".

L'esperienza all'Inter ha avuto inevitabilmente il suo peso: "Probabilmente c'è una grande differenza nel modo in cui sia io che il mondo vediamo le cose ora rispetto a sei mesi fa. All'epoca ero seduto in panchina e giocavo molto meno rispetto all'inizio della mia carriera. È stato un grande contrasto per me, e ho cercato di imparare, senza cambiare me stesso. Significa molto entrare agli Europei con un campionato vinto. Dà fiducia e dà una convinzione in più che tutto è possibile. Questa vittoria dà ancora più fame di vincere. 'I vincitori vogliono di più', non è quello che dicono? Quella fede è necessaria fino a un round finale".