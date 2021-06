Eriksen dopo l’Inter si è ripreso la vita. “Ha la scorza più dura di tutti”

La Stampa dedica un focus al danese, che dopo essersi conquistato l'Inter con la sua forza, ieri ha compiuto un miracolo

Christian Eriksen è un vero campione. Non solo per le qualità tecniche, ma anche e soprattutto per quelle umane. E' riuscito a riprendersi l'Inter quando tutto sembrava perduto e ieri si è ripreso la vita con un vero e proprio miracolo. Scrive in merito infatti La Stampa: "Conte lo ha coinvolto nella più spettacolare delle giravolte, trasformandolo da subentrante negli ultimi spiccioli (quando andava bene...) a titolare della squadra dello scatto verso lo scudetto atteso da 11 anni. Finalmente protagonista per meriti indiscussi. Capace di capovolgere una situazione che sembrava compromessa.