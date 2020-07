Eriksen, con Conte non è scoccata la scintilla. Brozovic ha voglia di dimostrare all’Inter che…

Questa sera l’Inter affronta il Genoa e il tecnico dell’Inter Conte potrebbe schierare ancora titolare Eriksen, dopo la gara di mercoledì contro la Fiorentina.

“A centrocampo, il trio Eriksen-Brozovic-Gagliardini ha ancora tanto da dimostrare. Tra l’ex Tottenham e Conte la scintilla non è mai davvero scoccata. Troppo timido Christian, troppo integralista Antonio, che però ha cambiato modulo per provare a inserire al meglio il danese. Sul quale di certo Zhang e Marotta puntano tanto, anche in prospettiva. Oggi Eriksen avrà una nuova chance, quasi certamente dall’inizio. Provando a fare uno step in più. Eriksen insieme a Brozovic? Finora i due insieme si sono spesso pestati i piedi. Anche per questo Epic, esattamente come Skriniar, ha sollevato più di qualche dubbio e potrebbe anche andare via (sempre in caso di ricca offerta). Anche per questo il croato proverà a dimostrare all’allenatore che davanti alla difesa, nel 3-4-1-2, la sua gamba può servire davvero. Un po’ come Gagliardini: dopo la sosta le ha giocate tutte – per tanti minuti – ma gli manca sempre qualcosa. Basterà il finale di campionato per far cambiare idea a Conte e “riprendersi” l’Inter in extremis?”, si legge su La Gazzetta dello Sport.