Dopo la lunga giornata di ieri, con lo sbarco a Milano e le visite mediche, Eriksen è in questi minuti nella sede dell’Inter, come raccolto da FCINTER1908. Il centrocampista danese firmerà il contratto che lo legherà al club nerazzurro e si metterà subito a disposizione di Antonio Conte per l’allenamento in programma nel pomeriggio.