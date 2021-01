Di Marzio: “Eriksen, arrivano i primi sondaggi. E l’Inter si aspetta che…”

In casa Inter resta ancora da definire il futuro di Christian Eriksen: il centrocampista danese è da tempo sulla lista dei cedibili, ma nessun club finora ha mosso passi concreti. Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sul fantasista ex Totenham, aprendo a possibili novità nei prossimi giorni: “Qualche primo, timido sondaggio da parte della Premier, soprattuto con il procuratore del giocatore che sta cercando una sistemazione al suo assistito. Ancora un’offerta concreta l’Inter non l’ha ricevuta, ma se la aspetta: qualcosa inizia a muoversi, vedremo se si troverà una soluzione“.