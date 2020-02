SM – Inter, Eriksen titolare anche con la Juve? Uno schema potrebbe essere giusto compromesso

Conte comincerà da oggi a preparare la gara contro il Ludogorets. Zero intenzioni di sottovalutare l’impegno ma si terrà comunque d’occhio la sfida scudetto. “Manderà in campo l’Inter 2“, spiegano a SportMediaset. Senza Lautaro, squalificato, senza Sensi ancora non pronto per il rientro, con Gagliardini forse in panchina e con un attacco da decifrare. Con Sanchez ci sarà Lukaku o dietro di lui giocherà Eriksen? Si concentrano su di lui le attenzioni anche per Juve-Inter.

Conte potrebbe decidere di mandarlo in campo da titolare contro i bulgari e poi pensare di schierarlo dal primo minuto anche contro i bianconeri. Dal suo utilizzo quindi dipenderà il sistema di gioco. Il 3-4-1-2 potrebbe essere il giusto compromesso tra il credo tattico dell’ex ct e le qualità dell’ex Tottenham. Per Handanovic qualche altro giorno di attesa, niente Europa League e se tutto andrà bene rientro a Torino per recuperare la corsa scudetto interrotta con il ko con la Lazio e con il rinvio di Inter-Samp.

(Fonte: SM)