TS – Inter, testa al Napoli: Conte ha le idee chiare. Eriksen c’è, un solo dubbio di formazione

“Da Torino a Napoli. Antonio Conte, sfruttando (suo malgrado) il rinvio della partitissima di stasera all’Allianz Stadium, potrà ora schierare giovedì sera al San Paolo la squadra migliore possibile per tentare l’impresa di ribaltare l’esito della semifinale d’andata di Coppa Italia”.

Apre così l’articolo di Tuttosport in merito agli aggiornamenti di formazione in casa nerazzurra in vista della partita contro il Napoli. I nerazzurri dovranno riscattare l’1-0 subito a San Siro per poter ottenere il pass per la finale. Anche Christian Eriksen sarà della partita, dal primo minuto: “Dovendo vincere e avendo presumibilmente un avversario che l’aspetterà nella propria metà campo, l’Inter avrà bisogno del genio del danese fra le linee per creare gioco negli spazi stretti. Dunque, se Vecino sarebbe stato il prescelto per la gara di Torino, più fisica e votata alle ripartenze e verticalizzazioni, a Napoli è possibile che Conte decida di schierare un’Inter più offensiva, anche perché i nerazzurri dovranno vincere segnando almeno 2 gol”, spiega Tuttosport.

DUBBIO IN DIFESA – Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, Conte avrebbe già in mente la formazione anti-Napoli con un solo dubbio che riguarda D’Ambrosio. L’ex Torino, scelto inizialmente per contenere Cristiano Ronaldo, è in ballottaggio con Bastoni e Godin: gli altri, invece, sono certi del posto da titolare. De Vrij e Skriniar in difesa, Candreva e Young le ali con Brozovic, Barella ed Eriksen a centrocampo e la coppia gol Lautaro-Lukaku.