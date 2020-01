Gds – Eriksen è un giocatore dell’Inter: lunedì a Milano. Il Tottenham ha chiesto di…

“Il traguardo è ormai lì: lunedì Christian Eriksen sarà un calciatore dell’Inter. L’accordo tra Inter e Tottenham è definito a grandi linee, mancano solo gli ultimi dettagli che saranno sistemati lunedì, appunto. Non è ormai più una questione di prezzo tra le due squadre: il club inglese ha sostanzialmente bisogno di acquistare il sostituto del danese prima di dare il via libera all’operazione e ha chiesto alla società nerazzurra di aspettare la partita di domani pomeriggio contro il Southampton, match per il quale Eriksen sarà ancora a disposizione di Mourinho“.

Così la Gazzetta dello Sport sull’accordo tra Inter e Spurs per Christian Eriksen. Il danese dovrebbe essere in Italia nella giornata di lunedì.