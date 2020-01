Dall’Inghilterra – Eriksen, visite mediche già prenotate dall’Inter. Ma domani sarà con Mou

Continua la trattativa tra Inter e Tottenham per Eriksen. Il club nerazzurro è sempre più vicino, ma la fumata bianca ancora non è arrivata. Mancano ancora dei dettagli da limare, ma l’affare è in dirittura d’arrivo. Tanto che in Inghilterra si parla di visite mediche già prenotate da parte dell’Inter. Secondo lo Standard, infatti, il club nerazzurro avrebbe fissato i controlli medici per la giornata di lunedì e domenica Eriksen potrebbe essere a San Siro sugli spalti per Inter-Cagliari.

Intanto domani il centrocampista danese dovrebbe essere a disposizione di Mourinho in quella che dovrebbe essere l’ultima partita con gli Spurs. Lo Special One è intenzionato a portarlo con la squadra per la trasferta in casa del Southampton, gara valida per la FA Cup.