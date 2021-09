Inter, oggi esami per Sensi: scongiurata la rottura del collaterale, le ipotesi

Il centrocampista nerazzurro, entrato nella ripresa del match contro la Sampdoria, ha subito l'ennesimo infortunio

Un infortunio, l'ennesimo della sua tormentata esperienza all'Inter: Stefano Sensi sembra non poter trovare pace. Il centrocampista nerazzurro, entrato nel corso della ripresa del match contro la Sampdoria, si è fatto male dopo un contrasto di gioco con Yoshida, costringendo i suoi compagni a giocare in 10 nei minuti finali (Inzaghi aveva già esaurito le sostituzioni).

"Sensi ha fatto fatica a trattenere le lacrime: è stato consolato dai compagni e pure dagli avversari. Si è fatto male in un contrasto, il suo interno del piede contro il collo del piede di Yoshida. È l'ultimo di una serie di infortuni impressionante del centrocampista, al termine di una settimana in cui era pure stato al centro delle polemiche per il forfait in Nazionale e il successivo tweet che aveva innervosito non poco il c.t. Roberto Mancini e il suo staff".