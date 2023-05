Euroderby, esclusa vendita libera: all’Inter arrivate richieste per riempire due San Siro

Richieste senza precedenti, che escludono con quasi certezza la vendita libera e che sarebbero sufficienti per riempire due San Siro. La Gazzetta dello Sport fotografa così la corsa al biglietto per il derby di ritorno di Champions League tra Inter e Milan:

"I tifosi che vogliono entrare a San Siro non possono che puntare tutto sul ritorno. Operazione complicatissima perché le richieste arrivate all’Inter riempirebbero due Meazza, non uno. Sono ore di fuoco per l’Inter, con i 41 mila abbonati che sono già andati all’assalto dei tagliandi a loro riservati in vista del derby del 16 maggio".