La Juve punta un ex Inter, pista nuova. Esito non scontato: “Ci ripensano pure i nerazzurri”

Potrebbe essere anche un altro il nome sul quale ci accenderà il derby d’Italia tra Inter e Juventus nella prossima estate di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i bianconeri per rinforzare la fascia sinistra starebbero pensando ad Alex Telles, laterale brasiliano con un passato a Milano senza troppo successo (22 presenze in nerazzurro nel 2015-16). Ma, secondo Tuttosport, sul giocatore ci sarebbe anche proprio l’Inter, che un pensiero sul riportarlo a San Siro lo starebbe facendo eccome. Scrive il quotidiano:

“Scenario opposto, invece, per Alex Telles del Porto (secondo nome in lista): qui in ballo c’è un’asta internazionale con base 25 milioni di euro e pure l’Inter è sul pezzo. Tutto questo senza dimenticare che la Juventus potrà decidere se riportare alla base Luca Pellegrini, ora in prestito al Cagliari“.

(Fonte: Tuttosport)