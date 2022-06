Esposito-Anderlecht, domani l’annuncio: definiti gli ultimi dettagli con l’Inter

Non c'è alcun dubbio: Sebastiano Esposito nella prossima stagione indosserà la maglia dell'Anderlecht. L'attaccante classe 2002, nella giornata di lunedì, ha sostenuto le visite mediche di rito con il club belga. L'annuncio del trasferimento in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, previsto per oggi, non è tuttavia arrivato. Il motivo? Nessun caso, come scrive La Derniere Heure: la formalizzazione dell'accordo avverrà mercoledì. Anderlecht e Inter hanno semplicemente avuto bisogno di un po' più di tempo per sistemare gli ultimi dettagli, soprattutto per quanto riguarda i termini della comunicazione della notizia.