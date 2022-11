Dal Belgio – Esposito, esperienza finita all’Anderlecht? L’Inter cerca una soluzione

Il giovane attaccante non rientra più nei piani del club belga, è tornato in Italia e cercherà una soluzione con l'Inter

L'Anderlecht non conta più su Sebastiano Esposito dopo la sosta dei Mondiali. Il giovane attaccante italiano è arrivato in estate dall'Inter, ceduto in prestito all'Anderlecht per una stagione. Dopo un periodo in prestito all'FC Basel lo scorso anno, Esposito sperava di fare un altro passo avanti nella sua carriera a Bruxelles. Nel contratto di locazione è stata addirittura inclusa un'opzione di acquisto di 10 milioni. Esposito non è mai stato all'altezza delle grandi aspettative.