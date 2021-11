Esposito: “La Serie A un sogno, l’Inter può vincere ancora. Conte mi ha detto…”

Sebastiano Esposito si racconta. A TMW, l’attaccante in prestito dall’Inter al Basilea ha parlato così tra passato, presente e futuro

Sebastiano Esposito si racconta tra passato, presente e futuro. A TMW, l’attaccante classe 2002 in prestito dall’ Inter al Basilea ha parlato così della nuova avventura in Svizzera: “Alla mia età è difficile uscire dall’Italia, l’esperienza è partita bene poi gli infortuni mi hanno rallentato un po’. La stagione però è lunga e voglio dare il massimo”.

“Siamo partiti bene, in campionato abbiamo ottenuto buoni risultati. Dopo la sosta ce la metteremo tutta per macinare. Vogliamo fare del nostro meglio. Il meglio possibile. Lo merita questo club, la sua storia, il suo prestigio”.

“Mi fa onore. Questo è un club glorioso che punta a riscattarsi. Come me. La stagione è lunga, non so cosa accadrà. Logico che giocare in Serie A è sempre il mio sogno”.