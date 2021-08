Esposito lancia segnali all’Inter: numeri da top a Basilea, il prossimo anno…

L'attaccante classe 2002 sta dimostrando tutte le sue qualità in Svizzera: gol, assist e giocate di classe

"Sebastiano Esposito chiama Inter. Con la mano a forma di cornetta attaccata all'orecchio, l'esultanza che mette in scena dopo aver fatto gol. Ovvero: 4 volte in 5 gare di campionato svizzero. Alle reti vanno aggiunti anche 4 assist (1 in campionato, 3 nelle qualificazioni di Conference League), tanto per essere precisi. Esposito cresce bene in Svizzera. Sta trovando tanto spazio in campionato, dove è sempre stato schierato tra i titolari, schierato nel 4-2-3-1 degli elvetici proprio dietro la punta centrale Arthur Cabral".

"Esposito al Basilea è tornato a segnare e a far parlare di sé, con la cornetta alzata ad ogni rete per ricordare a chi lo chiamava quando era in auge all'Inter e non si è fatto più sentire l'anno scorso che le sue doti non le ha certo perse. L'Inter se lo gode da lontano per ora, e spera di riaverlo pronto per il prossimo anno, sempre che non si decida di darlo in prestito ancora una volta in una squadra di Serie A per completare la sua formazione".