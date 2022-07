Esposito: “Devo tanto a Lukaku, magari insieme all’Inter. Italia, giovani out al primo errore”

L'attaccante dell'Inter, intervistato da HLN, ha parlato della scelta di giocare nel campionato belga e anche del suo amico Romelu Lukaku

"Ho imparato tanto nello spogliatoio dell'Inter. È stato un periodo fantastico e devo così tanto a Romelu".

Sebastiano, com'è andata la tua prima settimana all'Anderlecht?

“Bene, sono felice di essere qui. Siamo partiti subito per uno stage, ideale per conoscere meglio tutti. Puoi sentire che questo gruppo è già molto ben connesso. Per un nuovo arrivato ci vuole sempre un po' di tempo per abituarsi in un gruppo che si è già formato in una certa misura, ma l'integrazione dipende in gran parte da te. E con 'Mister Mazzu' ho anche un allenatore con cui posso comunicare nella mia lingua madre. Le prime impressioni sul campo sono promettenti, questo è un gruppo giovane di talento".

Hai deciso rapidamente quando l'offerta dell'Anderlecht è arrivata sul tavolo?

“Sono stato in contatto con Peter (Verbeke, ndr) e Dries (Belaen, ndr) , mi hanno spiegato il progetto qui all'Anderlecht. Che questo è un club in cui i giovani giocatori ottengono opportunità. L'Anderlecht può fare di me un calciatore migliore e allo stesso tempo spero di essere importante per il club".

Come finirà per te questa stagione?

"Semplice, voglio vincere tutto".

Come ricordi il periodo all'FC Basilea?

“Il calcio è lo stesso ovunque, quindi lo spostamento non è stato un problema al riguardo. Naturalmente ci sono sempre differenze culturali quando si arriva in un nuovo paese. Con la mia amica Sofiya e il mio cane Nano, ho il supporto fuori dal campo che mi permette di esibirmi in campo”.

Vedo un altro tatuaggio lì, la data 21-12-2019. Quella data ha un significato speciale per te?

"Il giorno più importante della mia vita, quello in cui ho segnato il mio primo gol per l'Inter. Eravamo in vantaggio per 2-0 contro il Genoa e abbiamo preso un rigore. Normalmente sempre un lavoro per Romelu Lukaku, ma si è avvicinato a me e mi ha spinto la palla nelle mani. Sono rimasto un po' sorpreso, sul 2-0 la partita non si gioca, ma mi sono preso le mie responsabilità e ho tirato dentro il pallone".

San Siro è esploso e tu hai lasciato correre le tue emozioni. Sei stato lontano dal mondo per un po'?

“È stato un momento emozionante per me, non ci sono davvero parole per descrivere come mi sono sentito in quel momento. Guarda le immagini, parlano da sole. L'Inter è il club del mio cuore. Insieme al mio esordio con l'Inter in Champions League , quello è stato il momento più bello della mia vita. Voglio ancora provare quella pelle d'oca, anche all'Anderlecht, e lotterò per questo ogni giorno".

E tutto grazie a Romelu Lukaku?

“Devo molto a Romelu. In termini di calcio, ma anche semplicemente per gli insegnamenti nella vita. È un attaccante fantastico, ma anche una grande persona. I calciatori si giudicano dalle prestazioni in campo, Romelu ha sempre sottolineato che bisogna essere rispettosi anche nella vita di tutti i giorni nei confronti delle persone con cui si lavora quotidianamente. Poi riavrai quel rispetto. Vedo Romelu ancor più come un secondo padre che come un fratello maggiore”.

Sareste una coppia complementare?

“Saremmo una coppia fantastica. Per me, Lukaku è il fratello attaccante perfetto. Può schermare la palla come nessun altro e può anche fare spazio a qualcun altro. Sono davvero felice che sia tornato all'Inter, è mancato la scorsa stagione. Spero che possa aiutare l'Inter con un nuovo scudetto".

Ti ha aiutato a scegliere l'Anderlecht?

“Sicuramente ha dato la sua opinione e mi ha detto di non esitare, ma alla fine ho deciso io stesso. Al momento questo è il miglior passo della mia carriera”.

Vieni da una vera famiglia di calcio. Padre, nonno, fratelli... Sembra che ogni Esposito sia o fosse un calciatore professionista.

“Mio nonno aveva molto talento, ma quelli erano tempi diversi. Sua madre non voleva che diventasse un calciatore e ha dovuto andare al college. Alla fine ha insegnato in un'università. Anche mio zio era un buon calciatore e ha giocato come terzino sinistro in Serie B e C. Mio padre Agostino ha giocato fino all'U20 con il Napoli e poi in Serie C con il Celano. Dopo un grave infortunio, a 27 anni ha dovuto smettere di giocare a calcio ed è diventato allenatore del club dove sono cresciuto anche io, la Juve Stabia in Serie C”.

Quindi tu e i tuoi fratelli dovevate diventare giocatori di football?

“Giocavamo a calcio giorno e notte a casa. Siamo andati a scuola perché dovevamo, ogni momento libero stavamo con una palla ai nostri piedi. Mio fratello maggiore Salvatore gioca in seconda divisione alla SPAL, è un centrocampista. Anche mio fratello minore Francesco Pio è un nazionale giovanile italiano e gioca per le giovanili dell'Inter. (ride) Mi piace più di me. Chissà, forse un giorno giocheremo insieme all'Inter".

Sei di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Non è difficile essere tifoso dell'Inter?

“Da piccolo ero un grande fan di Francesco Totti, lo ammiravo davvero. Poi tendi automaticamente alla Roma, ma quando sono andato io stesso all'Inter due anni dopo, non avevo più scelta. Interista!”.

Totti era un'icona del club per la Roma, così come vuoi diventarlo all'Inter alla lunga?

“È raro nel calcio di oggi che resti vent'anni nello stesso club come Totti. Anche se sono una persona che cerca quella stabilità nella vita. Giocare a calcio in una città in cui ti senti bene, dove hai amici e familiari al di fuori del calcio. Questo è importante per me ed è qualcosa che non ho ancora trovato. Questo è il mio quarto prestito in tre stagioni”.

Ciò dimostra anche quanto sia difficile per un giovane calciatore sfondare in Serie A.

“Penso che sia il problema più grande del calcio in Italia. I giovani giocatori hanno una possibilità, ma volano fuori dalla squadra al minimo errore. Se dovessi cambiare qualcosa del calcio italiano, sarebbe quello. Bisogna dare anche ai giovani talenti lo spazio per commettere errori. Ecco perché questo passaggio all'Anderlecht è così importante per me. Per me questo è un modo per mostrare ai giovani talenti italiani che puoi realizzare le tue ambizioni anche in modo indiretto. Devi avere un carattere forte e un'enorme volontà per riuscire a lasciare tutto a casa e andare all'estero da adolescente".

Chissà, potresti trovare quella stabilità a Bruxelles. Anderlecht ha anche un'opzione di acquisto.

“Esatto, ma non posso portare con me quel pensiero in campo. Conta solo quella palla e quel gol, vedremo cosa porterà il futuro dopo questa stagione".