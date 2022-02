Esposito, nessun caso. Il Basilea: “Non convocato per un problema muscolare”

Il club svizzero ha voluto smentire ufficialmente le voci di un provvedimento disciplinare circolate nelle ultime ore

Il Basilea ha voluto intervenire con forza in difesa di Sebastiano Esposito: la mancata convocazione dell'attaccante di proprietà dell'Inter per la sfida di campionato di ieri contro il Losanna aveva fatto rumore, e nelle ultime ore si è parlato di un provvedimento disciplinare in seguito a un litigio con il vice allenatore Boris Smiljanic. Una ricostruzione ufficialmente smentita dal club svizzero, che ha provveduto a fare immediata chiarezza sui fatti: "Su Sebastiano Esposito: a causa di problemi muscolari, il nostro attaccante non è stato in grado di eseguire tutti gli esercizi sprint a pieno carico venerdì. Lo staff tecnico ha quindi deciso di non correre rischi contro il Losanna e di non includerlo nella lista dei convocati. Non ci sono stati altri motivi che hanno portato alla mancata convocazione".