Inter, Esposito: “Mio padre non mi ha mai creato pressioni. Lui ha vissuto il calcio e…”

“Ama il tuo sogno anche se ti tormenta“. È la frase che Sebastiano Esposito ha tatuata sul suo braccio. Un sogno che piano piano il giovane giocatore sta coronando con la maglia dell’Inter. Intervistato da DAZN, all’attaccante viene chiesto se essere un figlio di un calciatore gli ha creato pressioni: “No, non mi ha creato pressioni perché ha fatto ben poco mio padre calciatore e ha fatto molto di più da allenatore. Anche perché visto che ha vissuto il calcio, non mi ha mai creato pressioni e questa non è una cosa da tutti“.

