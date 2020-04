Inter, Esposito: “San Siro? Emozione incredibile giocare dall’inizio. Ronaldo e Milito…”

Intervenuto in diretta sul profilo Instagram dell’Inter, Sebastiano Esposito, centravanti nerazzurro, ha parlato con il rapper Shiva del suo momento con la prima squadra, ma non solo: “Mi sto allenando in casa. Musica? La ascolto tanto prima delle partite, ma non so come funziona. Io ho cominciato da piccolo a Napoli, poi sono venuto a Brescia per tre anni, poi da otto anni sono all’Inter: mi sono allenato tanto. San Siro è una bellissima emozione: da piccolo lo guardavo da fuori, non potevo mai immaginare una cosa del genere. Entrare a partita in corso è diverso, ma quando ho giocato titolare è stata un’emozione ancora più bello: mettono la musica e spengono le luci, emozione incredibile. Sentire urlare il tuo nome è da brividi. Da giovani magari non ci si gode la vita come gli altri, però abbiamo le nostre soddisfazioni. Da bambino mi ispiravo ad attaccanti come Ronaldo e Milito. Se non avessi fatto il calciatore? Non immagino una vita senza calcio. Farei sicuramente un lavoro umile e tanti sacrifici per portare avanti la mia famiglia. La finale di Champions League Inter-Bayern Monaco? Ero piccolo, avevo otto anni. Milito era un fenomeno e quel giorno ci fece emozionare“.