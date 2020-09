Inter, l’esterno arriverà dal Chelsea: la preferenza di Conte. Doppio sì ma servono due cessioni e…

L’Inter continua a guardare a Londra e in casa Chelsea per la fascia sinistra. Il club nerazzurro corteggia non uno ma ben due esterni mancini dei Blues, con l’obiettivo di strapparne uno a Frank Lampard e riportarlo alla corte di Antonio Conte. Stiamo parlando di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, vecchie conoscenze del calcio italiano e calciatori a disposizione del tecnico leccese proprio ai tempi dell’esperienza a Stamford Bridge.

“Marotta e Ausilio hanno in mano la disponibilità sia dello spagnolo sia dell’italo-brasiliano, entrambi profili graditi a Conte, che per la verità una preferenza tra i due la darebbe ad Alonso” spiega La Gazzetta dello Sport. Al momento il Chelsea dice no per entrambi alla formula del prestito con diritto di riscatto, ma l’Inter non molla. Il club nerazzurro sa che dopo l’investimento pari a 55 milioni per Chilwell dal Leicester i Blues di Abramovich devono cedere almeno uno degli altri due esterni in rosa. Perché non lo hanno ancora fatto? Chilwell attualmente è infortunato ma non manca molto al suo rientro in campo, che avverrà prima della fine del mercato. Ecco perché l’Inter non forza la mano ed è certa che la situazione possa cambiare nelle prossime settimane.

In attesa di novità da Londra, la società nerazzurra deve sfoltire la rosa, passaggio fondamentale per fare nuovi acquisti in termini di numeri e di bilancio. In uscita ci sono sempre Dalbert, iscritto a bilancio per 12 milioni e che l’Inter vuole cedere per quella cifra per non incorrere in una minusvalenza, e Asamoah, che potrebbe anche rescindere il contratto che lo lega al club di Viale della Liberazione.