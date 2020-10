“Inter squadra media”. Eto’o risponde: “Macché! È la più grande d’Italia! E nessuno è come Mou”

Una lunga intervista, per raccontare le varie tappe della sua carriera. Samuel Eto’o, intervistato dalla testata russa Sport24.ru, ha parlato anche di Inter e, in particolare, di Josè Mourinho, riempito dall’ex attaccante camerunense di grandi elogi. Stuzzicato dall’intervistatore, che ha definito l’Inter un club ‘medio’, Eto’o risponde:

“Mourinho è un allenatore speciale. Non ce ne sono più come lui. Perciò si chiama Special One. Un titolo assolutamente meritato. A proposito, l’Inter non è mai stata un club medio! È il club più grande d’Italia. È logico che con una squadra del genere Mourinho abbia vinto la Champions League“.

(Fonte: sport24.ru)